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Завершена процедура опознания погибших в ДТП под Владимиром
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    Завершена процедура опознания погибших в ДТП под Владимиром

    12:03  10 Октября 2017
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    Завершена процедура опознания погибших в ДТП под Владимиром

    Владимир, 10 октября. Все жертвы страшной аварии с участием поезда и пассажирского автобуса во Владимирской области опознаны. Об этом сообщил руководитель штаба по устранению последствий ДТП, вице-губернатор Александр Лобаков.

    По словам Лобакова, 9 октября гражданина Узбекистана опознали его соседи, которые прибыли во Владимир, передает ТАСС. Стало известно, что вопрос о доставке тела погибшего на родину будет решаться с посольством Узбекистана. Представители дипмиссии Казахстана приедут во Владимир в ближайшее время для решения вопроса о транспортировке.

    Напомним, что в ночь на пятницу, 6 октября, в районе города Покровка пассажирский автобус столкнулся с поездом.

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #жертвы #покров
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