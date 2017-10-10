Завершена процедура опознания погибших в ДТП под Владимиром

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Владимир, 10 октября. Все жертвы страшной аварии с участием поезда и пассажирского автобуса во Владимирской области опознаны. Об этом сообщил руководитель штаба по устранению последствий ДТП, вице-губернатор Александр Лобаков.

По словам Лобакова, 9 октября гражданина Узбекистана опознали его соседи, которые прибыли во Владимир, передает ТАСС. Стало известно, что вопрос о доставке тела погибшего на родину будет решаться с посольством Узбекистана. Представители дипмиссии Казахстана приедут во Владимир в ближайшее время для решения вопроса о транспортировке.

Напомним, что в ночь на пятницу, 6 октября, в районе города Покровка пассажирский автобус столкнулся с поездом.