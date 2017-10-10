Российские спецслужбы нейтрализовали 20 «спящих ячеек» террористов — НАК

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Москва, 10 октября. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что с начала 2017 года в Северо-Кавказском федеральном округе нейтрализовано 20 «спящих ячеек» террористов и свыше 120 членов, большинство из которых молодые люди.

Российские спецслужбы и силовики в текущем году предотвратили ряд преступлений террористической направленности. По данным НАК, выявлено и ликвидировано двадцать «спящих ячеек». Об этом говорится в сообщении силового ведомства, ссылающегося на заявление председателя комитета Александра Бортникова.

Напомним, что в Дагестане проводятся регулярный антитеррористические рейды. Ранее сообщалось о ликвидации двух боевиков, причастных к убийству полицейских, введен режим КТО.