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Российские спецслужбы нейтрализовали 20 «спящих ячеек» террористов — НАК
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    Российские спецслужбы нейтрализовали 20 «спящих ячеек» террористов — НАК

    12:13  10 Октября 2017
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    Российские спецслужбы нейтрализовали 20 «спящих ячеек» террористов — НАК

    Москва, 10 октября. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что с начала 2017 года в Северо-Кавказском федеральном округе нейтрализовано 20 «спящих ячеек» террористов и свыше 120 членов, большинство из которых молодые люди. 

    Российские спецслужбы и силовики в текущем году предотвратили ряд преступлений террористической направленности. По данным НАК, выявлено и ликвидировано двадцать «спящих ячеек». Об этом говорится в сообщении силового ведомства, ссылающегося на заявление председателя комитета Александра Бортникова.

    Напомним, что в Дагестане проводятся регулярный антитеррористические рейды. Ранее сообщалось о ликвидации двух боевиков, причастных к убийству полицейских, введен режим КТО.

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #нак
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