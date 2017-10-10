Больше 100 человек отравились дымом из-за пожаров в Калифорнии

В Избранное

Лос-Анджелес, 10 октября. Больше 100 человек пострадали от природных пожаров на севере Калифорнии. Большинству была оказана помощь в связи с отравлением дымом.

12 человек, как сообщают медики, находятся в критическом состоянии, пишут «Известия».

Ранее уже сообщалось о 10 погибших в результате стихии. Еще 100 человек в настоящий момент числятся пропавшими без вести.

Губернатор штата Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в восьми северных округах. Местных жителей срочно эвакуируют. В настоящий момент дома покинули более 20 тысяч человек. Площадь пожаров по последним данным составляет больше 2 тысяч гектаров.

Предполагается, что возгорания были вызваны несоблюдением правил пожарной безопасности при посещении леса.