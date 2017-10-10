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Весь мир
Курды в Ираке заявили, что не уйдут из освобожденных от ИГ территорий
Новости Сирии
Смена приоритетов: эксперт рассказал, почему ВВС США переключились с Ирака на Сирию
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    Смена приоритетов: эксперт рассказал, почему ВВС США переключились с Ирака на Сирию

    13:03  10 Октября 2017
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    Смена приоритетов: Рожин объяснил, почему США сворачивают борьбу против ИГИЛ в Ираке

    Возглавляемая США коалиция в разы сократила интенсивность боевых вылетов на территории Ирака, сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Одновременно с тем число авиаударов американцев и их союзников на территории Сирии увеличилось.

    Действия коалиционных сил уже позволили запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1) перебросить крупные силы из пограничных регионов Ирака в район Дейр эз-Зор.

    «Действия Пентагона и коалиции требуют разъяснений: является ли такая смена приоритетов у США и коалиции стремлением максимально осложнить операцию сирийской армии при поддержке ВКС России по освобождению сирийской территории к востоку от реки Евфрат? Или это ловкая возможность освободить Ирак от террористов ИГИЛ, загнав их в Сирию под точные удары российских ВКС?» — отмечает Конашенков.

    Игорь Конашенков

    Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин уверен, что американцы намеренно способствуют отходу значительного числа боевиков ИГ из Ирака в Сирию. Война с международным терроризмом никогда не была для США самоцелью.

    «Американцы все явственней демонстрируют, что они не заинтересованы в войне против ИГИЛ. Эта война для них — лишь повод для наращивания своего военного присутствия на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Пентагон понимает, что ИГИЛ в любом случае будет уничтожено как квази-государство в Сирии в ближайшие полгода. После этого будущее страны определят те силы, которые в ней останутся. Сейчас США пытаются усилить свои позиции на севере САР с целью продолжения войны против правительства Башара Асада и влияния на процесс межсирийского урегулирования. Если боевики ИГИЛ из Ирака ослабят Сирийскую Арабскую Армию (САА), то это только на руку Вашингтону», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Рожин: Пентагон понимает, что ИГИЛ в любом случае будет уничтожено как квази-государство в Сирии в ближайшие полгода

    Увеличение боевых вылетов коалиционной авиации на востоке Сирии способствует почти беспрепятственному продвижению курдских сил через позиции ИГИЛ по направлению к окрестностям Дейр эз-Зор. Со временем интенсивность поддержки, которую США оказывают «Демократическим силам Сирии» (SDF), будет только возрастать.

    «Сейчас к востоку от Евфрата нельзя исключать даже прямых атак американской авиации против сирийских правительственных сил, тем более что такие случае уже были — и под Ат-Танфом, и под Алеппо», — подчеркивает Рожин.

    Рожин: Американцы постепенно сворачивают свою активность в Ираке потому, что не заинтересованы в усилении Ирана

    Нежелание коалиции сражаться с ИГИЛ в Ираке также является следствием традиционной вражды США и Ирана.

    «Американцы постепенно сворачивают свою активность в Ираке потому, что не заинтересованы в усилении Ирана. Если самопровозглашенный халифат будет побежден слишком быстро, то это высвободит огромные силы проиранского иракского шиитского ополчения. Тегеран может использовать эти силы против проекта Иракского Курдистана, либо перебросить их на территорию Сирии. В прошлом году на переговорах с сирийскими военными шиитское ополчение уже анонсировало возможность переброски в восточную и центральную Сирию от 15 до 25 тысяч человек. Поскольку США — как это не раз уже отмечали в Минобороны — борются в Сирии не с ИГИЛ, а с правительством Асада и растущим влиянием России и Ирана, им это никак не нужно», — подводит итог Борис Рожин.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Иван Верихов
    #сша #сирия #вкс рф #минобороны рф #асад #курды #исламское государство #ирак #иран #коалиция #конашенков #дейр эз-зор #рожин
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