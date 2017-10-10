Исследователи из США нашли объяснение женскому оргазму

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Ньюарк, штат Нью-Джерси, 10 октября. Исследователи из американского Ратгерского университета провели исследование активности центральной нервной системы — мозга — во время время оргазма у женщин. Как выяснилось, женский оргазм непосредственно связан с активностью центральной нервной системы.

Для исследований были отобраны 40 женщин-добровольцев, которые заполнили анкеты, описав свою сексуальную жизнь, и рассказали, насколько часто испытывают оргазм. Из них были выбраны десять сообщивших, что регулярно испытывают оргазм во время секса или ручной стимуляции и согласились испытать оргазм, будучи помещенными в аппарат для магнитно-резонансной томографии. Процедуру клиторальной стимуляции при этом они проводили сами или их партнер.

Как сообщает Утро.ру, результаты исследования показали, что во время сексуального возбуждения и приближения к оргазму центральная нервная система у женщин резко повышает свою активность. Задействованы оказались сенсорные и моторные центры в мозгу женщин, а кроме того — система вознаграждения. Ученым удалось зафиксировать возбуждение нейронов гиппокампа, который отвечает за формирование эмоций, миндалевидного тела, отвечающего за эмоциональные реакции и гипоталамуса. Сразу же после оргазма активность ЦНС резко спадает.