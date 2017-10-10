Суд в Японии признал вину государства за аварию на «Фукусиме»

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Токио, 10 октября. Окружной суд японской Фукусимы признал ответственность властей и крупнейшей в стране энергетической фирмы Tokyo Electric Power за катастрофу на атомной электростанции «Фукусима-1», которая случилась в 2011 году. Об этом передает агентство Reuters.

Fukushima court rules that Tokyo Electric Power and Japan's government were liable over the 2011 nuclear disaster https://t.co/g4DS8jJktT pic.twitter.com/BxxATE7Lz7 — Reuters World (@ReutersWorld) October 10, 2017

Отмечается, что суд предписал выплатить денежные компенсации свыше 3,7 тыс. пострадавшим жителям, подавшим исковые заявления. В настоящее время сумма выплаты не называется.

В заключении суда отмечается, что государство могло предвидеть и предотвратить аварию в Фукусиме.

Напомним, крупная авария максимального 7-го уровня произошла на АЭС «Фукусима-1» 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории страны землетрясения и цунами.