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Дуров в день рождения раскрыл секрет успеха: Нет алкоголю, телевизору и таблеткам
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    Дуров в день рождения раскрыл секрет успеха: Нет алкоголю, телевизору и таблеткам

    12:01  10 Октября 2017
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    Дуров в день рождения раскрыл секрет успеха: Нет алкоголю, телевизору и таблеткам

    Москва, 10 октября. В день рождения создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров назвал семь вещей, от которых он отказался много лет назад. Он также посоветовал следовать его примеру всем, кто занимается созиданием.

    В черный список Дурова попали алкоголь, мясо животных, таблетки и продукты фармацевтики, никотин и другие наркотические вещества, кофе, черный и зеленый чаи, энергетики, фаст-фуд, сахар, газированные напитки, а также телевидение и его аналоги. Он отметил, что от этих вещей следует отказаться, тем «кто занимается созиданием».

    Основатель «ВКонтакте» пообещал позже объяснить, почему считает эти вещи вредными. Однако опережая события добавил, что они все «вызывают привыкание и влияют на сознание». Также Дуров призвал не ориентироваться на окружающий мир, передает «Подмосковье 360».

    Дуров в день рождения раскрыл секрет успеха: Нет алкоголю, телевизору и таблеткам

    «Если вы ощущаете, что этот путь — правильный, игнорируйте ваше окружение», — написал он на своей странице «ВКонтакте». 

    Дуров в день рождения раскрыл секрет успеха: Нет алкоголю, телевизору и таблеткам

    Ранее Дуров заявил, что Россия станет глобальным технологическим лидером, если откажется от ограничений в виде «непродуманных законов».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #алкоголь #вконтакте #мясо #телевидение #дуров #отказ #чай #таблетки #никотин #вещи
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