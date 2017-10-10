Двое мужчин и женщина в красной куртке обокрали офис в Петербурге

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Петербург, 10 октября. Банда на вид 30-летних грабителей вынесла 160 тысяч рублей из офиса по продаже прицепов на авторынке во Фрунзенском районе.

По предварительной информации, утром 9 октября в офис компании на Фучика пришли мужчина и женщина. Позже к ним присоединился еще один неизвестный, который помог связать 32-летнюю сотрудницу и заклеить ей рот липкой лентой. Отобрав ключи, грабитель вскрыл сейф, из которого забрал 50 тысяч рублей, а в сумке сотрудницы нашел еще 111 тысяч рублей. Все трое скрылись с места преступления.

В полиции отметили, что возраст всех трех злоумышленников около 30 лет. Мужчины были одеты в серые куртки, а женщина — в красную.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».