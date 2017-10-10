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Россия
Путин обязал казачьих атаманов подавать сведения о доходах
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    Путин обязал казачьих атаманов подавать сведения о доходах

    12:00  10 Октября 2017
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    Путин обязал казачьих атаманов подавать сведения о доходах

    Москва, 9 октября. Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке предоставления казачьими атаманами сведений о доходах и имуществе, документ опубликован на портале правовой информации. 

    Госдума в мае текущего года приняла закон, регламентирующий вопрос предоставления сведений о доходах и имуществе атаманами войсковых казачьих сообществ, а также членами их семей. Согласно тексту документа, предоставление ложных данных является правонарушением, карающимся прекращением полномочий атамана.

    Глава государства Владимир Путин подписал закон, указ опубликован на портале правовой информации. Ранее сообщалось, что Путин освободил от должности губернатора Ивановской области. Ротацию губернаторских кадров в стране Кремль назвал нормальным процессом. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия
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