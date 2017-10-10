Бывший губернатор Омской области заявил, что сам принял решение уйти в отставку

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Омск, 10 октября. Экс-губернатор Омской области Виктор Назаров провел брифинг для представителей СМИ, на котором сообщил, что сам принял решение покинуть пост.

Назаров заявил, что подать прошение об отставке его побудили «сугубо личные причины». Сейчас у бывшего главы Омского региона уже есть планы на будущее трудоустройство. О них он будет готов рассказать в ближайшее время.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что президент России Владимир Путин 9 октября отправил в отставку губернатора Омской области Виктора Назарова. На пост врио главы региона был назначен депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков.