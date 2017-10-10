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Призрак российской угрозы: эксперт объяснил претензии Литвы к «Газпрому»
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    Призрак российской угрозы: эксперт объяснил претензии Литвы к «Газпрому»

    13:19  10 Октября 2017
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    Очевидный обман: как Литва списывает на «Газпром» свои коррупционные схемы

    Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала Еврокомиссию добиться компенсаций от «Газпрома» для стран Европейского союза, которые якобы пострадали от монополии российской компании. Это заявление литовского лидера прозвучало на встрече в Вильнюсе с еврокоммиссаром Маргрет Вестагер, которая курирует вопросами конкуренции. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Требования Литвы

    Грибаускайте призвала Европейскую комиссию добиться в будущем применения цен на российский газ, которые основаны «на честной рыночной конкуренции», а также отражают реальную ситуацию на рынке.

    Напомним, в конце 2016 года Арбитраж в Стокгольме отказал Литве в иске к «Газпрому» на 1,4 миллиарда евро. Вильнюс утверждает, что переплачивал за российский газ в 2004-2012 годах. В свою очередь арбитры Стокгольмского арбитража выразили мнение, что понятие «правильная цена» слишком абстрактно.

    Очевидный обман: как Литва списывает на «Газпром» свои коррупционные схемы

    Заметим, что в минувшем августе Литва впервые закупила сжиженный природный газ у Соединенных Штатов. Американская компания Cheniere доставила первую партию газа в терминал Клайпедского порта. Миниэнерго Литвы заявило, что эти поставки позволят обеспечить энергетическую независимость региона, а также конкуренцию среди поставщиков.

    Материальные ценности

    Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что странное поведение Грибаускайте объясняется очень просто. Литовская президент приняла не так давно решение закупать сжиженный природный газ у американцев.

    «Он, во-первых, дороже российского, а во-вторых, Литве его не хватит. Как сделать так, чтобы литовская общественность и политическая элита проглотили очевидный обман и не заметили коррупционных возможностей руководства страны, которые появились перед ним в связи с закупкой американского газа на невыгодных условиях? Конечно, в очередной раз поговорить о призраке российской угрозы. Все эти иски, которые настолько неграмотно подготовлены, что суды их заворачивают на стадии первоначального анализа, подаются не для того, чтобы выиграть вот эти абстрактные большие деньги. А чтобы и дальше зарабатывать конкретные небольшие деньги на торговле с конкурентами «Газпрома». Отвлечение внимания от шкурного вопроса. У «Газпрома» спокойные позиции в Европе. Литва — это мизер в поставках. Пусть назло бабушке морозят уши», — резюмировал Игорь Рябов.

    Автор: Илья Муромский
    #ес #газпром #литва #грибаускайте
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