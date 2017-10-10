Призрак российской угрозы: эксперт объяснил претензии Литвы к «Газпрому»

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Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала Еврокомиссию добиться компенсаций от «Газпрома» для стран Европейского союза, которые якобы пострадали от монополии российской компании. Это заявление литовского лидера прозвучало на встрече в Вильнюсе с еврокоммиссаром Маргрет Вестагер, которая курирует вопросами конкуренции. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Требования Литвы

Грибаускайте призвала Европейскую комиссию добиться в будущем применения цен на российский газ, которые основаны «на честной рыночной конкуренции», а также отражают реальную ситуацию на рынке.

Напомним, в конце 2016 года Арбитраж в Стокгольме отказал Литве в иске к «Газпрому» на 1,4 миллиарда евро. Вильнюс утверждает, что переплачивал за российский газ в 2004-2012 годах. В свою очередь арбитры Стокгольмского арбитража выразили мнение, что понятие «правильная цена» слишком абстрактно.

Заметим, что в минувшем августе Литва впервые закупила сжиженный природный газ у Соединенных Штатов. Американская компания Cheniere доставила первую партию газа в терминал Клайпедского порта. Миниэнерго Литвы заявило, что эти поставки позволят обеспечить энергетическую независимость региона, а также конкуренцию среди поставщиков.

Материальные ценности

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что странное поведение Грибаускайте объясняется очень просто. Литовская президент приняла не так давно решение закупать сжиженный природный газ у американцев.