Призрак российской угрозы: эксперт объяснил претензии Литвы к «Газпрому»
Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала Еврокомиссию добиться компенсаций от «Газпрома» для стран Европейского союза, которые якобы пострадали от монополии российской компании. Это заявление литовского лидера прозвучало на встрече в Вильнюсе с еврокоммиссаром Маргрет Вестагер, которая курирует вопросами конкуренции. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
Требования Литвы
Грибаускайте призвала Европейскую комиссию добиться в будущем применения цен на российский газ, которые основаны «на честной рыночной конкуренции», а также отражают реальную ситуацию на рынке.
Напомним, в конце 2016 года Арбитраж в Стокгольме отказал Литве в иске к «Газпрому» на 1,4 миллиарда евро. Вильнюс утверждает, что переплачивал за российский газ в 2004-2012 годах. В свою очередь арбитры Стокгольмского арбитража выразили мнение, что понятие «правильная цена» слишком абстрактно.
Заметим, что в минувшем августе Литва впервые закупила сжиженный природный газ у Соединенных Штатов. Американская компания Cheniere доставила первую партию газа в терминал Клайпедского порта. Миниэнерго Литвы заявило, что эти поставки позволят обеспечить энергетическую независимость региона, а также конкуренцию среди поставщиков.
Материальные ценности
Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что странное поведение Грибаускайте объясняется очень просто. Литовская президент приняла не так давно решение закупать сжиженный природный газ у американцев.
«Он, во-первых, дороже российского, а во-вторых, Литве его не хватит. Как сделать так, чтобы литовская общественность и политическая элита проглотили очевидный обман и не заметили коррупционных возможностей руководства страны, которые появились перед ним в связи с закупкой американского газа на невыгодных условиях? Конечно, в очередной раз поговорить о призраке российской угрозы. Все эти иски, которые настолько неграмотно подготовлены, что суды их заворачивают на стадии первоначального анализа, подаются не для того, чтобы выиграть вот эти абстрактные большие деньги. А чтобы и дальше зарабатывать конкретные небольшие деньги на торговле с конкурентами «Газпрома». Отвлечение внимания от шкурного вопроса. У «Газпрома» спокойные позиции в Европе. Литва — это мизер в поставках. Пусть назло бабушке морозят уши», — резюмировал Игорь Рябов.