Российские страховщики рассказали о новом виде мошенничества с электронными ОСАГО

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Москва, 10 октября. «Ингосстрах» рассказал о новой схеме мошенничества при оформлении электронного варианта страховых полисов ОСАГО, которым мошенники, продающие полисы, пользуются для того, чтобы продать их по заниженной цене. Доля полисов с недостоверными данными водителя, по словам страховщиков, огромна — страховыми полисами ОСАГО, оформленными по недостоверным данным, пользуется от 5 до 10 процентов автомобилистов.

Суть метода абсолютно проста — при оформлении полиса страховщик-посредник указывает не данные того водителя, на которого оформляется, а более низкий региональный коэффициент, больший стаж, меньший возраст и меньший период использования транспортного средства, указывая при этом регистрационный номер и VIN-код автомобиля покупателя полиса.

«В результате за полис мошенники платят, условно говоря, 1 тыс. руб. Затем они изменяют с помощью фоторедактора данные водителя в полисе и продают его покупателю, условно, за 15 тыс. руб. в зависимости от региона, а разницу кладут себе в карман», — рассказал РБК генеральный директор «Ингосстраха» Михаил Волков.

Разумеется, получить страховку по такому полису будет невозможно — он зарегистрирован на другой автомобиль и лишь внешне выглядит как настоящий полис ОСАГО на застрахованное лицо.

Как бороться с мошенничеством при страховке, в «Ингосстрахе» не объяснили. Видимо, необходимо пользоваться услугами только крупных страховых компаний.