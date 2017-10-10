Больше воды никто не зарядит: в соцсетях вспоминают целителя Аллана Чумака

В Избранное

Москва, 10 октября. Целитель Аллан Чумак скончался в Москве на 83-м году жизни. Информацию об этом распространил на своей странице в Facebook украинский журналист Дмитрий Гордон. Позже сын Чумака подтвердил смерть своего отца в комментарии агентству ТАСС.

Кончину популярного в 80-х годах экстрасенса активно обсуждают в Сети. При этом многие пользователи реагируют на сообщение с черным юмором.

В Москве умер целитель и экстрасенс Аллан Чумак



Ушла эпоха. Больше воды нормально никто не зарядит — Сталингулаг (@StalinGulag) October 10, 2017



Вспоминая, как Чумак в ходе телесеансов своей терапии «заряжал» воду, кремы и мази, комментаторы с сарказмом отметили, что он «забыл зарядить себя».

Алан Чумак забыл зарядить себя и умер. — Vitalij (@saratov_one) October 10, 2017

Аллан Чумак умер в 82 года. А вы говорите, зарядные устройства служат недолго — Денис Чужой (@fe_city_boy) October 10, 2017

Он навсегда останется для нас первой беспроводной зарядкой! — 殭屍 (@comrade_maxim) October 10, 2017

Также он вошёл в историю как “первая беспроводная зарядка” — Дzenя (@dzenyak) October 10, 2017

Алан Чумак разрядился. — RBTUBCA (@robotubiyca) October 10, 2017

Один из микроблогеров рассказал, что «буквально на днях заряжался от его видео на Ютубе», в ответ другой тут же уличил его в виновности в гибели целителя: «Вот и разрядил! Доигрался?».

Нашлись и те, кто посоветовал россиянам не отчаиваться, поскольку в стране «еще не вымер минздрав», а также жив другой целитель Анатолий Кашпировский.

Умер Аллан Чумак.

Больше медицины в России нет! — Дональд Трамп ???????? (@DJ__Trump) October 10, 2017

зато минздрав РФ ещё не вымер )) — Ляйсян :) Lyaysyan (@millenum_ru) October 10, 2017

Чумак умер, но жив Кашпировский, так что ещё не всё потеряно — Плейшнер (@Golovopop) October 10, 2017

По мнению еще одного микроблогера, теперь «массовые занятия по самовнушению бреда» вместо Чумака проводит оппозиционер Навальный в Интернете.

Со времён СССР технологии изменились, и теперь массовые занятия по самовнушению бреда проводит не Чумак по ТВ, а Навальный в Интернете. — Филипп Масловский (@soulstray) October 10, 2017



