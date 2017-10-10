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Больше воды никто не зарядит: в соцсетях вспоминают целителя Аллана Чумака
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    Больше воды никто не зарядит: в соцсетях вспоминают целителя Аллана Чумака

    12:01  10 Октября 2017  /обновлено: 12:43  10 Октября 2017
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    Больше воды никто не зарядит: в соцсетях вспоминают целителя Аллана Чумака

    Москва, 10 октября. Целитель Аллан Чумак скончался в Москве на 83-м году жизни. Информацию об этом распространил на своей странице в Facebook украинский журналист Дмитрий Гордон. Позже сын Чумака подтвердил смерть своего отца в комментарии агентству ТАСС.

    Кончину популярного в 80-х годах экстрасенса активно обсуждают в Сети. При этом многие пользователи реагируют на сообщение с черным юмором.


    Вспоминая, как Чумак в ходе телесеансов своей терапии «заряжал» воду, кремы и мази, комментаторы с сарказмом отметили, что он «забыл зарядить себя».

    Один из микроблогеров рассказал, что «буквально на днях заряжался от его видео на Ютубе», в ответ другой тут же уличил его в виновности в гибели целителя: «Вот и разрядил! Доигрался?».

    Больше воды никто не зарядит: в соцсетях вспоминают целителя Аллана Чумака

    Нашлись и те, кто посоветовал россиянам не отчаиваться, поскольку в стране «еще не вымер минздрав», а также жив другой целитель Анатолий Кашпировский.

     

    По мнению еще одного микроблогера, теперь «массовые занятия по самовнушению бреда» вместо Чумака проводит оппозиционер Навальный в Интернете.


     

    Автор: Алексей Громов
    #смерть #чумак #целитель
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