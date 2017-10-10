Больше воды никто не зарядит: в соцсетях вспоминают целителя Аллана Чумака
Москва, 10 октября. Целитель Аллан Чумак скончался в Москве на 83-м году жизни. Информацию об этом распространил на своей странице в Facebook украинский журналист Дмитрий Гордон. Позже сын Чумака подтвердил смерть своего отца в комментарии агентству ТАСС.
Кончину популярного в 80-х годах экстрасенса активно обсуждают в Сети. При этом многие пользователи реагируют на сообщение с черным юмором.
В Москве умер целитель и экстрасенс Аллан Чумак— Сталингулаг (@StalinGulag) October 10, 2017
Ушла эпоха. Больше воды нормально никто не зарядит
Вспоминая, как Чумак в ходе телесеансов своей терапии «заряжал» воду, кремы и мази, комментаторы с сарказмом отметили, что он «забыл зарядить себя».
Алан Чумак забыл зарядить себя и умер.— Vitalij (@saratov_one) October 10, 2017
Аллан Чумак умер в 82 года. А вы говорите, зарядные устройства служат недолго— Денис Чужой (@fe_city_boy) October 10, 2017
Он навсегда останется для нас первой беспроводной зарядкой!— 殭屍 (@comrade_maxim) October 10, 2017
Также он вошёл в историю как “первая беспроводная зарядка”— Дzenя (@dzenyak) October 10, 2017
Алан Чумак разрядился.— RBTUBCA (@robotubiyca) October 10, 2017
Один из микроблогеров рассказал, что «буквально на днях заряжался от его видео на Ютубе», в ответ другой тут же уличил его в виновности в гибели целителя: «Вот и разрядил! Доигрался?».
Нашлись и те, кто посоветовал россиянам не отчаиваться, поскольку в стране «еще не вымер минздрав», а также жив другой целитель Анатолий Кашпировский.
Умер Аллан Чумак.— Дональд Трамп ???????? (@DJ__Trump) October 10, 2017
Больше медицины в России нет!
зато минздрав РФ ещё не вымер ))— Ляйсян :) Lyaysyan (@millenum_ru) October 10, 2017
Чумак умер, но жив Кашпировский, так что ещё не всё потеряно— Плейшнер (@Golovopop) October 10, 2017
По мнению еще одного микроблогера, теперь «массовые занятия по самовнушению бреда» вместо Чумака проводит оппозиционер Навальный в Интернете.
Со времён СССР технологии изменились, и теперь массовые занятия по самовнушению бреда проводит не Чумак по ТВ, а Навальный в Интернете.— Филипп Масловский (@soulstray) October 10, 2017