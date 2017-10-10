Посол Ирака заявил о незаконности референдума в Курдистане

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Москва, 10 октября. Посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади назвал референдум в Иракском Курдистане незаконным. Такое мнение он выразил журналистам в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Наше правительство выступает против этого референдума, — подчеркнул посол. — Район Курдистана — это часть нашей страны, и курды — часть иракского народа».

Посол также заявил, что федеральное правительство Ирака следит за ситуацией.

«Мы видим, что существует раскол и среди курдов в отношении референдума. Многие боятся, что произойдет монополизация одной партией власти в Курдистане, если регион получит независимость».

Также Хайдар Мансур Хади добавил, что нефтяные месторождения и все полезные ископаемые в регионе Курдистана принадлежат всему иракскому народу.

Напомним, референдум о независимости Иракского Курдистана прошел в регионе 25 сентября 2017 года. За отделение от Ирака проголосовало 92% участвовавших в плебисците.