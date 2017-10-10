Боевики ИГ захватили у «Джебхат ан-Нусры» более пяти поселений в провинции Хама

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Хама, 10 октября. Группа боевиков «Исламского государства»1 во время бегства из Акербатского «котла» отбила у «Джебхат ан-Нусры» несколько населенных пунктов на севере Хамы.

Подконтрольные джихадистам информационные агентства сообщают, что боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) удалось прорваться в населенные пункты Рахаджан, Абу Айва, Сарха, Аль-Кусум, Абу Марв и ряд других поселений, ранее захваченных «Джебхат ан-Нусрой»1.

Столкновения между экстремистами происходят на фоне успешных действий САА при поддержке ВКС РФ после схлопывания Акербатского «котла». Обе группировки несут значительные потери.

Ранее сообщалось, что боевики запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» взяли в заложники мирных жителей в поселении Абу Дали провинции Хама и пообещали обезглавить всех гражданских лиц, если они не пополнят ряды исламистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.