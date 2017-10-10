Алеппо: Минобороны РФ сообщило о четырех случаях нарушения перемирия в провинции

В Избранное

Алеппо, 10 октября. Минобороны России за сутки зафиксировало 12 случаев стрельбы в сирийских зонах деэскалации.

По данным сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии случаи нарушения режима прекращения боевых действий были зафиксированы в провинциях Алеппо (4), Даръа (1) и Хомс (7). Мониторинговая группа из Турции отметила один факт стрельбы в провинции Даръа. Ситуация в сирийских зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Военные сообщают, что большинство случаев стрельбы происходило в районах, контролируемых боевиками террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (обе организации запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.