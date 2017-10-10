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Политика
Путин принял отставку губернатора Ивановской области
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    Путин принял отставку губернатора Ивановской области

    11:29  10 Октября 2017
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    Путин принял отставку губернатора Ивановской области

    Москва, 10 октября. Лидер российского государства Владимир Путин освободил от должности главу Ивановской области Павла Конькова, временно исполняющим обязанности назначен заместитель главы Минэкономразвития РФ Станислав Воскресенский. Об этом говорится на официальном сайте Кремля. 

    По данным пресс-службы Кремля, Путин освободил от должности губернатора Ивановской области Конькова.

    «Назначить Воскресенского Станислава Сергеевича временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области», — говорится на сайте. 

    Накануне глава РФ принял отставку губернатора Омской области. 

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #ивановская область #коньков
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