Роскомнадзор поможет ограничить доступ к запрещенным ресурсам

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Москва, 10 октября. Роскомнадзор проводит тестирование специальных программ, которые должны помочь операторам связи ограничить доступ пользователей к запрещенным ресурсам.

Соответствующие продукты, позволяющие фильтровать трафик, как отмечает ведомство, были созданы в России, сообщает РИА Новости.

Прошедший тестирование СПАК EcoFilter уже доказал свою эффективность. По оценке экспертов, при рекомендованной системе подключения программа снижает количество нарушений по посещению заблокированных ресурсов до 0, 004%. Ранее одобрение получило программное обеспечение UBIC.

Сейчас проверку проходит программа «СКАТ», за ней специалисты оценят работоспособность Carbon Reductor DPI. Окончательные выводы по итогам тестирования планируют сделать к ноябрю.

Роскомнадзор постоянно пополняет список запрещенных сайтов. В него попадают Интернет-источники, распространяющие запрещенную на территории России информацию. В частности, к такой относятся ресурсы, пропагандирующие употребление наркотиков и самоубийства, страницы, содержащие детскую порнографию, а также онлайн-казино.

Федеральный закон об ограничении доступа к таким сайтам был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в 2012 году.