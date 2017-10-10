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Роскомнадзор поможет ограничить доступ к запрещенным ресурсам
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    Роскомнадзор поможет ограничить доступ к запрещенным ресурсам

    11:30  10 Октября 2017
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    Роскомнадзор поможет ограничить доступ к запрещенным ресурсам

    Москва, 10 октября. Роскомнадзор проводит тестирование специальных программ, которые должны помочь операторам связи ограничить доступ пользователей к запрещенным ресурсам.

    Соответствующие продукты, позволяющие фильтровать трафик, как отмечает ведомство, были созданы в России, сообщает РИА Новости.

    Прошедший тестирование СПАК EcoFilter уже доказал свою эффективность. По оценке экспертов, при рекомендованной системе подключения программа снижает количество нарушений по посещению заблокированных ресурсов до 0, 004%. Ранее одобрение получило программное обеспечение UBIC.

    Сейчас проверку проходит программа «СКАТ», за ней специалисты оценят работоспособность Carbon Reductor DPI. Окончательные выводы по итогам тестирования планируют сделать к ноябрю.

    Александр Жаров

    Роскомнадзор постоянно пополняет список запрещенных сайтов. В него попадают Интернет-источники, распространяющие запрещенную на территории России информацию. В частности, к такой относятся ресурсы, пропагандирующие употребление наркотиков и самоубийства, страницы, содержащие детскую порнографию, а также онлайн-казино.

    Федеральный закон об ограничении доступа к таким сайтам был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в 2012 году.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #роскомнадзор #интернет #информационные технологии
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