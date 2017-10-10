Жительница Мурманска сбежала в Сирию к террористам

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Мурманск, 10 октября. Жительница Мурманска уехала в Сирию воевать на стороне террористов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

«Установлено, что мурманчанка, имея стойкие религиозно-идеологические убеждения в необходимости участия в «джихаде», выехала в город Стамбул, — констатировали представители региональной прокуратуры, — а затем, после прохождения медицинских курсов, — в Сирийскую Арабскую Республику, принимает участие в вооруженном конфликте на стороне незаконного вооруженного формирования».

Однако побег россиянки к террористам не остался не замеченным. Представители прокуратуры возбудили уголовное дело по статье об участии в вооруженном формировании. Женщине 1983 года рождения грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что ВКС России полностью ликвидировали экономическую инфраструктуру боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 в Сирии, передает Ura.Ru.

1 Организация запрещена на территории РФ.