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Птенец рогатого ворона впервые родился в московском зоопарке
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    Птенец рогатого ворона впервые родился в московском зоопарке

    11:33  10 Октября 2017
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    Птенец рогатого ворона впервые родился в московском зоопарке

    Москва, 10 октября. У пары кафрских рогатых воронов, которые живут в московском зоопарке на протяжении 20 лет, впервые появилось потомство. Об этом во вторник сообщается на сайте московской мэрии. 

    По информации пресс-службы Московского зоопарка, появление на свет вороненка — долгожданное и радостное событие, поскольку у пары никогда не было потомства, сообщает «Вечерняя Москва».

    Стоит отметить, что кафрский рогатый ворон занесен в Красную книгу.

    Автор: Дана Балан
    #москва #птицы #зоопарк #ворон
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