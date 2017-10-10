Птенец рогатого ворона впервые родился в московском зоопарке

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Москва, 10 октября. У пары кафрских рогатых воронов, которые живут в московском зоопарке на протяжении 20 лет, впервые появилось потомство. Об этом во вторник сообщается на сайте московской мэрии.

По информации пресс-службы Московского зоопарка, появление на свет вороненка — долгожданное и радостное событие, поскольку у пары никогда не было потомства, сообщает «Вечерняя Москва».

Стоит отметить, что кафрский рогатый ворон занесен в Красную книгу.