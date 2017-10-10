ВКС РФ в Хабаровском крае отработают дозаправку в воздухе в ночное время

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Хабаровск, 10 октября. Летчики ВКС РФ в Восточном военном округе проведут сложные маневры на скорости до 500 километров в час.

Пресс-служба Восточного военного округа сообщает, что в тренировке примет участие истребительная и бомбардировочная авиация. Летчикам предстоит совершить дозаправку от авиатанкера Ил-76 на скорости порядка 500 километров в час в определенной точке сбора летной группы со строгим соблюдением высотных режимов полета.

Задействованы экипажи истребителей Су-30СМ из Хабаровского края и Приморья, бомбардировщиков Су-24, Су-34 и истребителей-перехватчиков МиГ-31. Полеты будут выполняться в дневное и ночное время суток.