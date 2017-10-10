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ВКС РФ в Хабаровском крае отработают дозаправку в воздухе в ночное время
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    ВКС РФ в Хабаровском крае отработают дозаправку в воздухе в ночное время

    11:18  10 Октября 2017
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    ВКС РФ в Хабаровском крае отработают дозаправку в воздухе в ночное время

    Хабаровск, 10 октября. Летчики ВКС РФ в Восточном военном округе проведут сложные маневры на скорости до 500 километров в час.

    Пресс-служба Восточного военного округа сообщает, что в тренировке примет участие истребительная и бомбардировочная авиация. Летчикам предстоит совершить дозаправку от авиатанкера Ил-76 на скорости порядка 500 километров в час в определенной точке сбора летной группы со строгим соблюдением высотных режимов полета.

    Задействованы экипажи истребителей Су-30СМ из Хабаровского края и Приморья, бомбардировщиков Су-24, Су-34 и истребителей-перехватчиков МиГ-31. Полеты будут выполняться в дневное и ночное время суток.

    ВКС РФ в Хабаровском крае отработают дозаправку в воздухе в ночное время

    Автор: Алексей Громов
    #вкс рф #хабаровск #вво #дозаправка
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