Сирия под ударом «Джебхат ан-Нусры»: боевики атакуют САА в Хаме под давлением США и Турции

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Боевики террористического объединения«Хайят Тахрир аш-Шам» запустили новую серию нападений на позиции Сирийской арабской армии (САА) в северной части провинции Хама. На этот раз неожиданным атакам радикалов подверглись северо-восточные деревни, расположенные недалеко от стратегической дорожной артерии — так называемой «Дороги жизни». За последние двое суток террористам удалось отбить у правительственных войск несколько небольших поселений и нанести подразделениям САА значительный урон в численном составе и военной технике.

Основные силы армии САР в настоящий момент сконцентрированы в районе Дейр эз-Зора, где продолжается совместная с ВКС РФ освободительная операция против «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). В этом ключевом регионе также действуют силы Соединенных Штатов и поддерживаемые ими курдские бойцы Сирийской демократической армии (SDF). В середине прошлого месяца, рассчитывая замедлить продвижение конкурентов в стратегически значимой нефтеносной провинции, американская сторона спланировала контратаку боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность группировки запрещена в РФ) в районе между Хамой и Идлибом.

Неужели Вашингтон вновь прибегнул к договоренностям с террористами, дабы оттянуть своего настоящего врага — сирийское правительство и российскую авиацию — от Дейр эз-Зора? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН кандидат исторических наук Борис Долгов в беседе с корреспондентом ФАН высказал мнение, что США не просто оказали поддержку исламистам «Джебхат ан-Нусры» в ходе данной серии атак, но, скорее всего, даже выступили организатором нападений.

«Безусловно, эти последние события в регионе связаны с тем, что те американские силы, которые находятся в Сирии, поддерживают и даже инициируют подобные действия террористов. Задачи все те же — замедлить или даже сорвать наступление сирийских войск в Дейр эз-Зоре и перехватить инициативу в этом районе. Это цель, которую преследуют и руководство Соединенных Штатов в Сирии, и Пентагон, и часть американской администрации. Для них остаются актуальными и другие задачи — прежде всего, устранение неугодного им правительства Сирии».

Надо отметить, что есть и другие факты, указывающие на связи США с террористическими группировками. Так, в конце сентября представители Минобороны РФ опубликовали авиаснимки, на которых можно заметить присутствие американской военной техники на базах боевиков «Исламского государства» недалеко от Дейр эз-Зора. Согласно предположению МО России, американская сторона вела переговоры с террористами относительно дальнейшего продвижения курдских отрядов Демократических сил Сирии (SDF) на левом берегу Евфрата. Примечательно, что теперь курдам удается без труда и почти без применения оружия устанавливать контроль над населенными пунктами и нефтяными месторождениями в этом районе. При этом боевики ИГИЛ1, покидая данные позиции, не оставляют после себя многочисленных мин и растяжек, как это бывает обычно.

Нельзя назвать случайностью и неожиданную контратаку отрядов ИГ1 в районе города Эль-Карьятейн в провинции Хомс. Об этом также заявили в Министерстве обороны РФ. Согласно их сведениям, боевикам удалось провести нападение, поскольку они располагали нужными разведданными, которыми, очевидно, их снабдили некие внешние силы. Кроме того, террористам удалось беспрепятственно просочиться сквозь позиции проамериканских сил на юге республики для того, чтобы нанести удар по позициям сирийской армии, что также указывает на наличие договоренностей между США и ИГИЛ.

Тем не менее, подчеркивает Борис Долгов, существует и другая причина активизации деятельности «Джебхат ан-Нусры» и ее союзников на северо-востоке Хамы. Эксперт считает, что опасения главарей «Тахрир аш-Шам» вызывает операция турецкой армии в соседней провинции Идлиб, где была установлена четвертая зона деэскалации.

«С другой стороны, эти нападения боевиков «Тахрир аш-Шам» можно рассматривать как своего рода контрудары, как ответ на действия турецких войск и тех группировок, которые Анкара поддерживает, прежде всего — Сирийской свободной армии (ССА)».

1 Организация запрещена на территории РФ.