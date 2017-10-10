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Политика
Украинский депутат назвал «прямым шантажом» призыв Ягланда вернуть Россию в ПАСЕ
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    Украинский депутат назвал «прямым шантажом» призыв Ягланда вернуть Россию в ПАСЕ

    11:54  10 Октября 2017
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    «Прямой шантаж»: украинец рассказал о призыве Ягланда спасти ПАСЕ, вернув Россию

    Киев, 10 октября. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал вернуть представителей России в ПАСЕ, об этом сообщил депутат украинской Рады Владимир Арьев, назвав обращение руководителя СЕ «прямым шантажом». 

    Представителей России в ПАСЕ необходимо вернуть в сессионные залы, заявил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, обратившись к группе Европейской народной партии. Об этом написал на странице Facebook украинский депутат Владимир Арьев.

    «К нам в группу ЕНП пришел генсек Турбьерн Ягланд и с открытым забралом заявил, что после отказа России делать членские взносы у Совета Европы есть два выхода: сберечь ценности организации или сберечь саму организацию. Следовательно, налицо попытка высшего руководителя СЕ убедить поддаться на прямой шантаж», — написал парламентарий.

    Арьев заявил, что такая перспектива не выглядит позитивной.

    «Поскольку без ценностей защиты демократии и право человека Совет Европы превратится в бла-бла-клуб по интересам, я и другие члены украинской делегации вместе с грузинами и литовцам дали жесткий ответ Ягланду».

    По словам украинца, в таком клубе будет «нечего делать». 

    «Прямой шантаж»: украинец рассказал о призыве Ягланда спасти ПАСЕ, вернув Россию

    По словам Арьева, в группе социалистов многие считают, что «необходимо сдаться и продать индульгенцию за возобновление финансирования» со стороны России. Украинский парламентарий подчеркнул, что именно этими процессами объясняется «попытка наезда на Украину через закон об образовании», хотя в Совете Европы «еще есть те, кто готов стоять на защите ценностей, а не торговать ими. Поэтому – поборемся!».

    Напомним, что Россия отказалась оплатить членские взносы в Совет Европы за 2017 год до момента полного возобновления полномочий своей делегации в ПАСЕ. В 2014 году российская делегация из-за ситуации вокруг Крыма и Украины была лишена права участия в голосовании, в руководящих структурах организации. На Украине в 2014 году произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. В марте того же года Крым по итогам народного голосования вошел в состав РФ, в Москве назвали вопрос со статусом полуострова закрытым.

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #украина #пасе #совет европы
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