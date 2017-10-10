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Общество
СК РФ продлил следствие по делу Вороненкова о мошенничестве
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    СК РФ продлил следствие по делу Вороненкова о мошенничестве

    11:17  10 Октября 2017
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    СК РФ продлил следствие по делу Вороненкова о мошенничестве

    Москва, 10 сентября. Адвокат расстрелянного в Киеве Дениса Вороненкова Андрей Гривцов заявил о продлении СК РФ сроков следствия по делу о мошенничестве, фигурантом которого является убитый в Киев экс-депутат.

    «Срок следствия продлен до 24 января 2017»,  — сказал Гривцов в комментарии РИА Новости.

    По версии российских следователей, Вороненков участвовал в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве. Его рыночная стоимость составляла 127 миллионов рублей, но его продали вшестеро дешевле  — за 20 миллионов.

    Отметим, что по законодательству РФ, сроки следствия в отношении умершего человека могут продлевать в случае, если родственники рассчитывают доказать его невиновность и не согласны на прекращение дела.


     

     

     

     

    Автор: Алексей Громов
    #россия #мошенничество #ск рф #вороненков #дело
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