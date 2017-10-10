СК РФ продлил следствие по делу Вороненкова о мошенничестве

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Москва, 10 сентября. Адвокат расстрелянного в Киеве Дениса Вороненкова Андрей Гривцов заявил о продлении СК РФ сроков следствия по делу о мошенничестве, фигурантом которого является убитый в Киев экс-депутат.

«Срок следствия продлен до 24 января 2017», — сказал Гривцов в комментарии РИА Новости.

По версии российских следователей, Вороненков участвовал в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве. Его рыночная стоимость составляла 127 миллионов рублей, но его продали вшестеро дешевле — за 20 миллионов.

Отметим, что по законодательству РФ, сроки следствия в отношении умершего человека могут продлевать в случае, если родственники рассчитывают доказать его невиновность и не согласны на прекращение дела.



