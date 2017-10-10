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Мощная магнитная буря накроет Землю в ближайшие дни
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    Мощная магнитная буря накроет Землю в ближайшие дни

    11:14  10 Октября 2017
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    Мощная магнитная буря накроет Землю в ближайшие дни

    Москва, 10 октября. Магнитная буря ожидается в ближайшие дни на Земле. Об этом во вторник сообщили в погодном центре «Фобос». 

    По данным синоптиков, в пятницу и субботу, 13 и 14 октября, магнитная буря ожидается на Земле. Причиной явления станет новая порция солнечного ветра, передает РИА Новости

    Кроме того, отмечается, что 11, 12 и 15 октября может чувствоваться влияние магнитной бури. 

    По словам специалистов погодного центра, магнитная буря может повлиять на работу средств телекоммуникационной связи, поэтому возможны какие-то технические неполадки и аварии.

    Напомним, в середине сентября этого года Землю накрыла мощнейшая магнитная буря

    Автор: Дана Балан
    #погода #синоптики #магнитные бури
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