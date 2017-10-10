Украина косвенно признала незаконность операции в Донбассе — Корнилов

В Избранное

Киев, 10 октября. Власти Украины, приняв закон о реинтеграции Донбасса, косвенно признали незаконность использования своей армии в этом конфликте, считает директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

В своей статье в «Известиях» Корнилов указывает на то, что многие депутаты выступили против Минских соглашений, тем самым подтвердив незаконность действий ВСУ.

«Они [депутаты – ред.] прямо признали, что их армия сама не выполняет этих соглашений и не должна их выполнять. К примеру, «ветеран АТО» Тарас Пастух (…) откровенно заявил, что в случае их выполнения «ни один наш военный не будет по «Минску» иметь право сделать выстрел и сделать шаг вперед». Из чего следует, что сейчас и выстрелы делают, и нарушают линию соприкосновения», — отмечает Корнилов.

Представитель президента в украинском парламенте Ирина Луценко объявила Минские соглашения «позорными», в ходе голосования в Раде их упоминания были вообще изъяты из закона страны. Буквально спустя пару часов после этого МИД Германии в соответствующем заявлении похвалил Украину за приверженность «своим международным обязательствам и реализации Минских соглашений».

«То есть Украина, обозвав «позорными» документы, признанные Советом Безопасности ООН и изъяв их из своего законодательства, привержена их реализации. А Россия, которая вообще не является стороной конфликта, но неуклонно требует их соблюдения, должна быть под санкциями за их невыполнение. Никто не находит ничего странного?» — удивляется эксперт.

Автор также указывает на то, что законопроект о реинтеграции Донбасса, предусматривающий возможность проведения силовой операции в регионе, открыто признает, что до сих пор ВСУ применялись там незаконно.

Напомним, политолог-международник Владимир Воля высказал мнение, что приняв за основу закон о так называемой реинтеграции Донбасса, парламентарии Украины включили в текст документа понятия, которые взаимоисключают друг друга.