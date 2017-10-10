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Турецкие силовики провели массовые аресты офицеров, подозреваемых в связях с Гюленом
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    Турецкие силовики провели массовые аресты офицеров, подозреваемых в связях с Гюленом

    11:14  10 Октября 2017
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    Турецкие силовики провели массовые аресты офицеров, подозреваемых в связях с Гюленом

    Анкара, 10 октября. Суд в Турции санкционировал задержание 70 турецких офицеров, которых подозревают в связях с оппозиционером Фетхуллахом Гюленом, сообщили источники в правоохранительных органах страны.

    Операция по задержанию подозреваемых офицеров происходила сразу в шести городах страны — Стамбуле, Анкаре, Кайсери, Измире, Эскишехире и Ялове. В результате силовики задержали 62 офицера ВВС, 4 — военнослужащих ВМС и 4 — жандармерии. Как передает газета Sabah, задержание возможных сторонников Гюлена было санкционировано судом.

    Гюлена в Турции подозревают в организации попытки государственного переворота в июле прошлого года. Сам Гюлен отрицает свои причастность и находится в США.

    Турецкие силовики провели массовые аресты офицеров, подозреваемых в связях с Гюленом

    Ранее заместитель председателя совета министров Крыма Георгий Мурадов обратил внимание, что в Турции растет число крымских татар, высказывающихся за воссоединение Крыма с Россией, передает Ura.Ru.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #турция #гюлен #задержание #офицеры
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