Литва призвала Еврокомиссию добиться от «Газпрома» компенсации за завышенные цены

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Вильнюс, 10 октября. Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что «Газпром» злоупотребляет монопольным положением на рынке природного газа в Европе.

На встрече с еврокомиссаром по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер Грибаускайте заявила, что в 2004-2012 годах некоторым европейским странам пришлось платить за газ больше рыночной цены, сообщает президентская пресс-служба.

Глава Литвы считает, что ряд стран «пострадал» от монополии «Газпрома» и должен получить компенсацию за полученный ими ресурс, в этом Грибаускайте надеется на принципиальность к крупным компаниям, в частности к «Газпрому».

Помимо этого Даля Грибаускайте критически относится к газопроводу «Северный поток — 2», так как данный проект «противоречит целям энергетического союза ЕС и увеличивает зависимость стран Европы от «Газпрома».

Эксперты считают, что Грибаускайте пытается отвлечь внимание общественности и руководства ЕС от штрафа почти в 30 миллионов евро, назначенный Еврокомиссией одной из литовских компаний за недобросовестную конкуренцию в грузовых перевозках. Этот вопрос и намеревалась обсудить в Вильнюсе еврокомиссар Вестагер.