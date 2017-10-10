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Литва призвала Еврокомиссию добиться от «Газпрома» компенсации за завышенные цены
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    Литва призвала Еврокомиссию добиться от «Газпрома» компенсации за завышенные цены

    11:58  10 Октября 2017  /обновлено: 12:47  10 Октября 2017
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    Литва призвала Еврокомиссию добиться от «Газпрома» компенсации за завышенные цены

    Вильнюс, 10 октября. Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что «Газпром» злоупотребляет монопольным положением на рынке природного газа в Европе.

    На встрече с еврокомиссаром по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер Грибаускайте заявила, что в 2004-2012 годах некоторым европейским странам пришлось платить за газ больше рыночной цены, сообщает президентская пресс-служба.

    Глава Литвы считает, что ряд стран «пострадал» от монополии «Газпрома» и должен получить компенсацию за полученный ими ресурс, в этом Грибаускайте надеется на принципиальность к крупным компаниям, в частности к «Газпрому».

    Помимо этого Даля Грибаускайте критически относится к газопроводу «Северный поток — 2», так как данный проект «противоречит целям энергетического союза ЕС и увеличивает зависимость стран Европы от «Газпрома».

    Эксперты считают, что Грибаускайте пытается отвлечь внимание общественности и руководства ЕС от штрафа почти в 30 миллионов евро, назначенный Еврокомиссией одной из литовских компаний за недобросовестную конкуренцию в грузовых перевозках. Этот вопрос и намеревалась обсудить в Вильнюсе еврокомиссар Вестагер.

    Литва призвала Еврокомиссию добиться от «Газпрома» компенсации за завышенные цены

    Автор: Алексей Громов
    #ес #даля грибаускайте #газпром #литва
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