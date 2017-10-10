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Сирия, 10 октября. Военный самолет Су-24 ВКС РФ потерпел крушение недалеко от авиабазы «Хмеймим» в Латакии. Один из командиров ССА** уничтожен на востоке Даръа. САА и ВКС РФ начали новый этап штурма Меядина в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят авиаудары по военным объектам ИГ1 в районе города Меядин в провинции Дейр эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: начали штурм Меядина к юго-востоку от Дейр эз-Зора; захватили партию вооружения и боеприпасов ИГ на востоке провинции Хама.

«Исламское государство»: потеряло военную технику в ходе столкновений с САА близ холма Ас-Сарух на востоке провинции Хомс; предприняло попытку теракта в провинции Аль-Анбар в Ираке.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла одного из командиров в результате взрыва бомбы к востоку от города Даръа.

Курды: захватили несколько деревень к востоку от Дейр эз-Зора; уничтожили «джихад-мобиль» ИГ в городе Ракка; арестовали подозреваемых в связях с ИГ жителей в Ракке.

Провинция Латакия

На авиабазе «Хмеймим», где размещается авиационная группа ВКС РФ, выполняющая боевые задачи в Сирии, произошло крушение российского военного самолета Су-24 . Как передает информационное агентство Damascus Now, самолет загорелся в результате технического сбоя и приземлился приблизительно в одном километре от военного аэропорта недалеко от деревни Аш-Шарашир. По данным Министерства обороны Российской Федерации, экипаж не успел катапультироваться.

Провинция Хомс

Согласно данным информационного портала Al Masdar News, один из военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) опубликовал видеозапись, на которой запечатлены две единицы военной техники террористов «Исламского государства»1, уничтоженные во время последних столкновений неподалеку от холма Ас-Сарух в 15 километрах от Ас-Сухны. Напомним, в попытке отвлечь правительственные силы от освободительной операции в провинции Дейр эз-Зор боевики террористической группировки попытались атаковать позиции войск САР в районе стратегического шоссе Пальмира — Дейр эз-Зор. Тем не менее, как сообщалось ранее, при поддержке со стороны авиации РФ, нападения были отбиты.

Тем временем в восточной части региона в результате взрыва мины погиб телеоператор одного из сирийских изданий Мухаммад Миляд. Об этом сообщает агентство новостей Damascus Now. Подробности инцидента не оглашаются.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) провела новую атаку на стратегический город Меядин, нанося удары по укрепрайонам «Исламского государства». Как передает новостное агентство Al Masdar News, после артиллерийских обстрелов подразделения правительственных войск начали штурм Меядина. Значительную поддержку армии САР и Национальным силам обороны****** (NDF), действующим на стороне САА, оказывают российские военные самолеты. ВКС РФ наносят около 150 авиаударов по линиям снабжения и военным объектам террористической группировки ежедневно, передает информационный портал Damascus Now.

Между тем к северо-востоку от населенного пункта Хатла Аль-Шаркия Сирийские демократические силы**** (SDF), поддерживаемые Соединенными Штатами, продвинулись в сторону месторождения нефти Аль-Умар, захватив несколько небольших деревень к востоку от столицы провинции. Войска Башара Асада и их союзники также намереваются занять Аль-Умар, выступая от Меядина.

Провинция Даръа

Информационное агентство Al Manar News сообщает о том, что один из высокопоставленных командиров Сирийской свободной армии (ССА) по имени Омар Аль-Мафалани был убит в результате взрыва бомбы, заложенной в его машине, в деревне Сайда к востоку от города Даръа. Несмотря на то, что ни одно из антиправительственных формирований пока не взяло на себя ответственность за организацию теракта, местные активисты уверены, что взрывное устройство было установлено террористами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Напомним, союзные формирования «Сайфулла Аль-Маслуль» и «Джейш Халид ибн Аль-Валид» противостоят боевикам «умеренной оппозиции» на юго-западе провинции, тем не менее «спящие ячейки» террористических организаций могут присутствовать в различных частях региона.

Провинция Ракка

В Ракке были задержаны трое местных жителей, пытавшихся бежать в районы, подконтрольные Сирийской демократической армии, с территорий, оккупированных террористами «Исламского государства». Как сообщает информационное агентство Al Manar News, арестованные подозреваются в связях с ИГИЛ1.

Тем временем бои между курдскими подразделениями и радикалами ИГ в столице провинции продолжаются. Согласно сообщению местного Telegram-канала (Raqqa_Campaign), бойцам «демократических сил» (SDF) удалось уничтожить «джихад-мобиль» ИГ, прежде чем он успел приблизиться к позициям SDF.

Однако на захваченных курдами территориях взорвалась мина, установленная ИГИЛовцами еще в то время, когда данные районы находились под контролем террористической группировки. Известно, что при взрыве погибла женщина.

Провинция Хама

Новостное агентство Al Masdar News сообщает, что солдатам Сирийской арабской армии (САА) удалось захватить крупную партию вооружения и боеприпасов одного из отрядов «Исламского государства», бежавшего из восточной части региона. Напомним, накануне боевики ИГ оставили свои позиции и бежали на север Хамы на территории, подконтрольные формированию «Хайят Тахрир Аш-Шам». Исламисты «Джебхат Фатх Аш-Шам»1*** не были готовы к нападению ИГИЛовцев и потеряли несколько населенных пунктов.

Ирак

Террористы «Исламского государства» в очередной раз предприняли попытку теракта в провинции Аль-Анбар. Согласно информации информационного портала Al Sumaria News, боевик с «поясом шахида» проник в район населенного пункта Аль-Кассара, расположенного к западу от города Хит. Однако иракские вооруженные силы окружили и уничтожили радикала, прежде чем ему удалось активировать на себе взрывное устройство.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)