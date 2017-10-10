Минобороны РФ назвало предварительную причину крушения Су-24 в Сирии

В Избранное

Москва, 10 октября. Причиной аварии российского фронтового бомбардировщика Су-24 в Сирии могла послужить техническая неисправность, заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, самолет разбился при взлете с аэродрома "Хмеймим": он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился.

«Экипаж не успел катапультироваться и погиб», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что разрушений на земле нет.

«По предварительным данным, причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины», — заключили в МО РФ.