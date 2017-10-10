Российский Су-24 потерпел крушение при взлете в Сирии — Минобороны РФ 

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Москва, 10 октября. Российский Су-24 потерпел крушение при взлете в Сирии, экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб. Об этом во вторник сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, во вторник, 10 октября, при совершении разгона на взлет с сирийского аэродрома «Хмеймим» для выполнения боевой задачи самолет Су-24 выкатился за пределы полосы.

«Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб», — уточнили в Минобороны РФ.

Также в ведомстве добавили, что на земле никаких разрушений нет.