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Сирия сегодня: ВКС РФ расширяют зону контроля вокруг Дейр-эз-Зора, битва за Меядин
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    Сирия сегодня: ВКС РФ расширяют зону контроля вокруг Дейр-эз-Зора, битва за Меядин

    11:58  10 Октября 2017
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    Сирия сегодня: ВКС РФ расширяет зону контроля вокруг Дейр-эз-Зора, битва за Меядин

    Сирия, 10 октября. Идет операция по освобождению форпоста террористической группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) в районе Меядина. Сирийская арабская армия (САА) при активной поддержке российских Воздушно-космических сил (ВКС) расширяет зону контроля вокруг Дейр-эз-Зора. Боевики в Меядине получают подкрепление из Ирака. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Зона контроля

    САА при активной поддержке ВКС РФ за последнюю неделю расширила подконтрольную территорию к северо-западу и юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    «Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России за последнюю неделю существенно расширили подконтрольную территорию к северо-западу и юго-востоку от Дейр-эз-Зора», — заявил он.

    Битва за Меядин

    Согласно информации российского министерства обороны, в настоящий момент идет операция по освобождению крупного форпоста «Исламского государства»1 близ населенного пункта Меядин, который располагается в 40 километрах юго-восточнее Дейр-эз-Зора. По данным Конашенкова, террористы оказывают ожесточенное сопротивление.

    Кроме того, заметил официальный представитель Минобороны РФ, вторгшиеся из Ирака иностранные наемники на бронетехнике и пикапах с вооружением ежедневно пополняют ряды боевиков «Исламского государства» в Меядине. Он отметил, что террористы пребывают на бронетехнике, пикапах с крупнокалиберным вооружением. Они очень хорошо вооружены.

    «Ежедневно фиксируются попытки переброски в Меядин свежих подкреплений ИГИЛ1, среди которых много иностранных наёмников, вторгшихся на территорию Сирии со стороны Ирака»,— сказал он.

    Сирия сегодня: ВКС РФ расширяет зону контроля вокруг Дейр-эз-Зора, битва за Меядин

    Боевики «Исламского государства», которые находятся в Меядине, получают оружие, боеприпасы и живую силу с территории Ирака через пограничный город Абу-Кемаль. Из этого населенного пункта отряды ИГ1 предпринимают попытки контратаки САА ближе к Дейр-эз-Зору, а также на позиции сирийской армии на трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор, которая является основным путем снабжения административного центра провинции.

    ВКС РФ в действии

    Кроме того, как заявил Конашенков, ВКС РФ совершают до 150 ударов в сутки по формированиям «Исламского государства», которые пытаются проникнуть в Меядин. Попытки переброски боевиками подкреплений фиксируются ежедневно.

    Сирия сегодня: ВКС РФ расширяет зону контроля вокруг Дейр-эз-Зора, битва за Меядин

    «Авиация ВКС России круглосуточно перемалывает эти формирования ИГИЛ вместе с подвозимыми боеприпасами и бронетехникой, совершая до 150 воздушных ударов в сутки», — подчеркнул он.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Илья Муромский
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #вкс рф #игил #ракка
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