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Больше полутора миллионов заявок поступило на покупку билетов ЧМ-2018
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    Больше полутора миллионов заявок поступило на покупку билетов ЧМ-2018

    10:51  10 Октября 2017
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    Больше полутора миллионов заявок поступило на покупку билетов ЧМ-2018

    Казань, 10 октября. Организаторы чемпионата мира по футболу 2018, который пройдет в 11 российских городах, получили больше полутора миллиона заявок на покупку билетов на матчи.

    Наиболее активными, по словам генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, оказались болельщики из России, Мексики, США и Аргентины. Более всего востребованы билеты 3 и 4 категории – самые доступные по цене, сообщает ТАСС.

    Как и на Кубке конфедерации, билеты на матчи и оформленный паспорт болельщика позволит любителям футбола бесплатно перемещаться между городами, где будут проводиться матчи.

    Напомним, ранее стало известно, что Украина, проигравшая в отборочном турнире Хорватии, не сможет принять участие в чемпионате.

    Чемпионат мира по футболу пройдет следующим летом с 14 июня по 15 июля.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #футбол #спорт #чм 2018
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