ВКС РФ получат партию новых учебно-боевых самолетов Як-130

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Краснодар, 10 октября. Краснодарское высшее авиационное училище летчиков получит четыре новых самолета Як-130.

В военном ведомстве РФ отмечают, что после приемки авиационной техники на заводе-изготовителе учебно-боевые самолеты будут перебазированы на авиабазу в Армавир. В данный момент технический персонал проверяет все системы машин на земле, летный состав проводит облет самолетов и проверяет системы управления в воздухе.

Двухместный реактивный учебно-боевой Як-130 своими характеристиками приближается к истребителям на дозвуковых режимах полета. Это позволяет обучать молодых пилотов управлению самолетами поколений «4» и «5».