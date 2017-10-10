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Политика
В МИД РФ объяснили, почему Россия пока не может вывезти остатки вооружений из Приднестровья
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    В МИД РФ объяснили, почему Россия пока не может вывезти остатки вооружений из Приднестровья

    11:02  10 Октября 2017
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    В МИД РФ объяснили, почему Россия пока не может вывезти остатки вооружений из Приднестровья

    Москва, 10 октября. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал условие вывоза Россией боеприпасов, хранящихся на складах в Приднестровье. 

    «Россия по-прежнему готова вывезти эти боеприпасы, однако будем реалистами - сделать это можно лишь в результате достижения реального приднестровского урегулирования. К сожалению, до этого пока далеко. Соответствующие условия еще не созрели», — пояснил статс-секретарь в интервью РИА Новости.

    Речь идет о боеприпасах, оставшихся на складах в Приднестровье после распада СССР. Их вывоз РФ начала в 2001 году. Всего было отправлено свыше 40 железнодорожных составов. Они ввыезли почти половину находившихся на тот момент на складах военного имущества и боеприпасов. 

    «Их оставшаяся часть оценивается в 21 тысячу тонн», — сообщил он.

    Вывоз боеприпасов, как напомнил Карасин, происходил на фоне разворачивающейся работы над «Меморандумом Козака». Этот документ предусматривает всеобъемлющее политическое урегулирование приднестровской проблемы.

    Однако его подписание было сорвано Кишиневом по требованию его «западных «советчиков» и вывоз вооружений был заблокирован.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #мид рф #приднестровье #оружие #вывоз
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