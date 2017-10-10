Новосибирец решил разобраться с родителями из-за их нравоучений

В Избранное

Новосибирск, 10 октября. Первомайский районный суд Новосибирска приступил к слушанию дела 26-летнего мужчины, который пытался убить своих родителей.

По версии следствия, 24 июня этого года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько колюще-режущих ран 51-летней матери и 54-летнему отцу и сбежал с места преступления. Как сообщает прокуратура Новосибирской области, мужчина решил разобраться со своими родителями, которые неоднократно высказывали недовольства касательно его праздного образа жизни и отсутствия работы.

Первую медицинскую помощь пострадавшим предоставил их младший сын, который смог остановить кровотечение.

26-летний мужчина обвиняется в совершении преступления ч.3 ст. 30, «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, т.е. умышленные действия лица, непосредственно направленные на умышленное причинение смерти двум лицам, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

За данное преступление закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.