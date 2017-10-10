ЦБ уговаривал крупных клиентов вернуться в «Открытие», эксперты говорят о нарушении конкуренции

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Москва, 10 октября. Руководство ЦБ РФ и временная администрация «ФК Открытие» просили крупных клиентов банка возобновить сотрудничество, сообщили источники, близкие к ситуации.

Представители Банка России, в том числе зампред Василий Поздышев, а также замруководителя временной администрации «ФК Открытие» Анна Орленко обзванивали крупных кредиторов «Открытия» с просьбой вернуть или не забирать деньги, передают «Ведомости» со ссылкой на одного из получивших такое предложение. Для разъяснения нового статуса и механизма финансового оздоровления банка также отправлялись письма, а в отдельных случаях назначались встречи, рассказал изданию неназванный источник в ЦБ РФ.

Предпринятые меры, по словам управляющего директора «ФК Открытие» Александра Дмитриева, позволили замедлить отток клиентов более чем в три раза.

Подобные действия вызвали вопросы у экспертов отрасли, которые указывают на возможные нарушения конкуренции. Так, бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко считает, представители ЦБ РФ в данной ситуации «оказываются в роли агентов банка».

С ним согласен и партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный, который говорит, что подобными действиями регулятор продвигает интересы одного из участников рынка, что вызывает вопросы с точки зрения закона о защите конкуренции.

Представитель ФАС не смог прокомментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ может продать «Бинбанк» и «Открытие» на бирже.