НАК: В Дагестане ликвидировали членов «шамильской банды»

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Москва, 10 октября. Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщил, что ликвидированные в Дагестане бандиты входили в «шамильскую банду».

Стало известно, что два вооруженных террориста являлись членами так называемой шамильской банды, которая совершила 2015-2016 годах несколько преступлений. В их числе — убийство главы районной администрации и начальника райотдела полиции, учителя, пользующегося авторитетом у местного населения. Кроме того, члены банды занимались вымогательством денежных средств у предпринимателей.

Напомним, что вооруженных бандитов ликвидировали в ходе контртеррористической операции на окраине села Телетль Шамильского района Республики Дагестан. Преступникам предложили сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли стрельбу. Ответным огнем оба бандита были нейтрализованы.