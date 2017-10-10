Сегодня в Интернете: сонный Эрдоган, венгерская «зрада» и дело Вороненкова

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Федеральное агентство новостей внимательно следит за реакцией социальных сетей на происходящее в России и мире. Все самое свежее и интересное — в материале ФАН.

Противостояние Украины и Венгрии продолжает набирать обороты. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его страна собирается добиваться пересмотра Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Поводом для таких решительных действий стал принятый недавно украинскими властями закон об образовании, ущемляющий права национальных меньшинств. Как отметил Сийярто, для Венгрии неприемлемо, если на Украине — у самых границ ЕС — школы начнут закрываться потому, что там преподают на каких-то иных языках, кроме украинского.

Пользователи Рунета предвидят, что в Киеве вскоре начнут кричать о новом «предательстве».

Впрочем, не одна только Венгрия потрепала сегодня перышки. Президент Турции Реджеп Эрдоган заснул во время совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Петром Порошенко. Дипломатический конфуз был заснят на видео.

Пользователи Facebook по-разному объясняют причину неожиданной сонливости турецкого национального лидера. Некоторые считают, что все дело в Порошенко. Мол, он настолько скучный оратор, что люди засыпают во время его речей.

Другие считают, что украино-турецкие отношения сейчас просто не особо важны для Анкары. Когда Эрдоган встречается с российскими руководителями, он бодр и собран, но на встрече с украинским президентом — можно и расслабиться.

В любом случае, когда ему самому пришло время говорить, Реджеп Эрдоган настоял на том, что Турция по-прежнему не признает референдум о присоединении Крыма к России законным, а потому считает полуостров украинской территорией. В правительстве Республики Крым, впрочем, не особо обеспокоены словами Эрдогана. Там считают, что турецкий национальный лидер просто «подыгрывает» Порошенко и говорит украинским властям то, что они хотят от него услышать.

Схожей точки зрения придерживается российский сенатор Алексей Пушков. В своем микро-блоге Twitter он пишет, что статус Крыма не изменится, несмотря ни на какие заявления турецкой стороны. Напомним, что он считает Крым украинским, Эрдоган, по мнению Пушкова, просто хотел сделать «приятное» Порошенко.

Признает Эрдоган принадлежность Крыма России или нет, от этого статус Крыма не изменится. Он это знает и просто делает приятное Порошенко. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 9, 2017

Если судить по комментариям под постом Пушкова, то большинство пользователей Рунета поддерживает точку зрения сенатора. Так, один из них пишет, что позиция Турции по «крымскому вопросу» перестала значить еще в конце XVIII века — сразу после того, как во времена Екатерины II полуостров был присоединен к Российской империи.

Накануне украинские власти назвали предполагаемого заказчика и организатора убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. По мнению украинских следователей, им является предыдущий гражданский супруг Марии Максаковой Владимир Тюрин. Сама Максакова категорически не согласна с выводами украинского следствия. Тюрин никогда не решился бы на убийство Вороненкова, пишет она на своей странице в Facebook.

По мнению многих пользователей социальных сетей, многое в официальной версии украинского следствия действительно не сходится. Известный политолог Владимир Корнилов, к примеру, называет ее результатом совмещения двух «баек».