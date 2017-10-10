Порошенко пообещал купить все помидоры: в Сети посмеялись над словами Эрдогана о Крыме

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Севастополь, 10 октября. Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов прокомментировал заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция поддерживает целостность Украины и не признает воссоединение Крыма с РФ.

По его словам, Эрдоган, скорее всего, просто подыгрывал украинскому коллеге Петру Порошенко, передает RT.

«Эрдоган — человек, как мы знаем, гибкий. Он, когда надо будет, успешно поменяет свою позицию», — отметил Мурадов.

Пользователи Сети активно обсуждают заявление Эрдогана и называют турецкого лидера, скорее, «не гибким, а двуличным политиком».

«И, обратите внимание, за незаконную оккупацию части Кипра против Турции, в отличие от России, западные санкции не были введены. Двойные стандарты. Поэтому и порядка в мире нет и не будет», — напомнил один пользователь.

Другой участник дискуссии пошутил про пресловутые помидоры, которые Анкара пытается привезти на российский рынок: «Порошенко пообещал все помидоры купить».

Еще один пользователь напомнил, что во время совместной пресс-конференции Эрдогана и Порошенко турецкий президент чуть не заснул, пока украинский коллега высказывался насчет Крыма.