Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Алеппо: Минобороны РФ сообщило о четырех случаях нарушения перемирия в провинции
#Соцсети
Порошенко пообещал купить все помидоры: в Сети посмеялись над словами Эрдогана о Крыме
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Порошенко пообещал купить все помидоры: в Сети посмеялись над словами Эрдогана о Крыме

    11:03  10 Октября 2017
    167

    Порошенко пообещал купить все томаты: в Сети посмеялись над словами Эрдогана о Крыме

    Севастополь, 10 октября. Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов прокомментировал заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция поддерживает целостность Украины и не признает воссоединение Крыма с РФ. 

    По его словам, Эрдоган, скорее всего, просто подыгрывал украинскому коллеге Петру Порошенко, передает RT.  

    «Эрдоган — человек, как мы знаем, гибкий. Он, когда надо будет, успешно поменяет свою позицию», — отметил Мурадов.

    Порошенко пообещал купить все томаты: в Сети посмеялись над словами Эрдогана о Крыме

    Пользователи Сети активно обсуждают заявление Эрдогана и называют турецкого лидера, скорее, «не гибким, а двуличным политиком». 

    Порошенко пообещал купить все томаты: в Сети посмеялись над словами Эрдогана о Крыме

    «И, обратите внимание, за незаконную оккупацию части Кипра против Турции, в отличие от России, западные санкции не были введены. Двойные стандарты. Поэтому и порядка в мире нет и не будет»,  — напомнил один пользователь. 

    Другой участник дискуссии пошутил про пресловутые помидоры, которые Анкара пытается привезти на российский рынок: «Порошенко пообещал все помидоры купить». 

    Порошенко пообещал купить все томаты: в Сети посмеялись над словами Эрдогана о Крыме

    Еще один пользователь напомнил, что во время совместной пресс-конференции Эрдогана и Порошенко турецкий президент чуть не заснул, пока украинский коллега высказывался насчет Крыма. 

     

    Автор: Дана Балан
    #украина #турция #порошенко #эрдоган #крым
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 20932

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        5970

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53120

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91834

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108122
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        9:49   10 Октября 2017
        837
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        9:01   10 Октября 2017
        284
        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        8:18   10 Октября 2017
        50
        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        5:54   10 Октября 2017
        2685