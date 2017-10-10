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Политика
Миротворцам ООН нужен четкий приемлемый для Донбасса мандат — МИД РФ
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    Миротворцам ООН нужен четкий приемлемый для Донбасса мандат — МИД РФ

    10:44  10 Октября 2017
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    Миротворцам ООН нужен четкий приемлемый для Донбасса мандат — МИД РФ

    Москва, 10 октября. Миротворческому контингенту ООН в Донбассе необходим четкий дееспособный мандат, приемлемый для региона, считает статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин

    Представитель российского внешнеполитического ведомства, статс-секретарь замглавы МИД Григорий Карасин прокомментировал законопроект о продлении Украиной особого статуса Донбасса, отметив, что документ не решает основных проблем, поскольку не был согласован с представителями ДНР и ЛНР. 

    «Что же касается состава возможного контингента «охранной» миссии ООН, если, конечно, такая договоренность будет достигнута, то это предмет отдельных консультаций в Нью-Йорке. Нужен действительно дееспособный и четкий мандат, который помимо прочего будет приемлем для Донбасса», — сказал дипломат, его слова приводит РИА Новости. 

    Спикер подчеркнул, что для реализации предложенной Москвой идеи по миротворцам ООН в Донбассе, необходим «деполитизированный и конструктивный диалог» сторон. Карасин отметил, что глава государства РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно высказывались о концепции участия ООН на востоке Украины. По его словам, необходимо сохранить основные форматы политических переговоров по Донбассу — в Минске и на уровне  «нормандской четверки». 

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #донбасс #украина #оон #мид рф
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