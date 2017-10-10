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Минобороны РФ считает, что США имитируют борьбу с ИГИЛ
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    Минобороны РФ считает, что США имитируют борьбу с ИГИЛ

    10:26  10 Октября 2017
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    Минобороны РФ считает, что США имитируют борьбу с ИГИЛ

    Москва, 10 октября. Силы международной коалиции имитируют борьбу с «Исламским государством»1 на фоне успехов ВКС РФ в Сирии, заявили в Минобороны России.

    Российские летчики начали операцию по освобождению от террористов подступов к городу Меадин в провинции Дейр эз-Зор, ежедневно ВКС РФ наносят до 150 авиаударов по позициям исламистов. Боевики пытаются подтянуть подкрепление из соседнего Ирака, однако наемники «Халифата» уничтожаются военными самолетами.

    Официальный представитель военного ведомства России Игорь Конашенков заявил, что на этом фоне действия авиации международной коалиции во главе с США значительно изменились. Американские ВВС только имитируют борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России). Ракка, отметил Конашенков, уже несколько месяцев ждет помощи западной коалиции, боевики снова занимают ранее освобожденные кварталы. США не заинтересованы с урегулировании сирийского конфликта.

    Минобороны РФ считает, что США имитируют борьбу с ИГИЛ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #иг #вкс рф #игил
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