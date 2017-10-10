Зонд Cassini перед гибелью успел найти «кирпичики жизни» в кольцах Сатурна

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Москва, 10 октября. Представитель NASA Хантер Уайт объявил, что во время спуска в атмосферу Сатурна межпланетный зонд Cassini обнаружил в кольцах газового гиганта и в верхней части его атмосферы значительное количество органических соединений — так называемых «кирпичиков жизни», которые лежат в основе существования всех живых существ. Исследователь NASA назвал это явление «зоопарком органики».

Перед последним погружением в атмосферу планеты зонд Cassini преодолел особую зону, которая лежит между внутренней частью колец Сатурна и верхним слоем его атмосферы: в этой зоне льет специфический «дождь», состоящий из микрокапель воды и частиц пыли, который порождают кольца Сатурна и внутренние луны планеты. При этом спектрометры аппарата обнаружили в этом дожде не простые молекулы и соединения, а облака органики — десятки видов непредельных и ароматических углеводородов, спирты, муравьиную кислоту и целый ряд других потенциальных «кирпичиков жизни», сообщает РИА Новости.

При этом чем глубже погружался зонд, тем меньше становилось органики — а следовательно, источник ее лежит за пределами Сатурна, в его лунах и кольцах. Исследователи намерены проанализировать полученные перед гибелью зонда данные, чтобы определить, как именно возникает падающий на Сатурн дождь из органики, напоминающий по своему составу материю комет.

Напомним, «Газета.ru» сообщала, что Cassini вошел в атмосферу Сатурна 15 сентября; сигнал с зонда был потерян в 14.55 по московскому времени.