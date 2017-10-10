Турецкий султан и шайка казаков: эксперт объяснил пренебрежение Эрдогана к Украине

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В Интернете появилось видео пресс-конференции президента Украины Петра Порошенко и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой глава турецкого государства заснул. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сонный Эрдоган

На записи можно заметить, как Эрдоган во время выступления Петра Порошенко несколько раз зевает, закрывает глаза и засыпает. Украинский президент, вероятно, заметив сонливость турецкого лидера, постучал несколько раз рукой по столу. Это привело Эрдогана в чувства.

Напомним, Эрдоган прибыл на Украину 9 октября, провел встречу с Петром Порошенко. В ходе визита сторонами был подписан ряд документов, в том числе план действий по развитию двусторонних отношений на 2017−2019 годы.

Заметим, что в ходе переговоров президент Турции поддержал «суверенитет и территориальную целостность Украины». Он отказался признавать присоединение полуострова Крым к России.

Дипломат высшего уровня

Публицист, политический обозреватель Владимир Головашин пояснил ФАН: причиной внезапно охватившей Эрдогана сонливости может быть все, что угодно: от напряженного графика турецкого лидера до невеликих ораторских способностей Петра Порошенко. Однако любой президент, находясь за рубежом, прежде всего, дипломат высшего уровня.

«И столь демонстративное пренебрежение дипломатическим этикетом возможно лишь в отношении руководства страны, которую, как минимум, воспринимают на уровне своего самого захудалого региона, не считая за равную. Похоже, на подсознательном уровне Эрдоган, считая Турцию наследницей великой Османской империи, к Украине относится с той же степью уважения, как и приснопамятный турецкий султан к Запорожской Сечи и ее казакам», — добавил Владимир Головашин.

По словам эксперта, сами итоги встречи лидеров двух стран оказались предсказуемо нулевыми. Были подписаны протоколы о намерениях, именуемые на дипломатическом языке меморандумами.