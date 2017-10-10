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Украина
Турецкий султан и шайка казаков: эксперт объяснил пренебрежение Эрдогана к Украине
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    Турецкий султан и шайка казаков: эксперт объяснил пренебрежение Эрдогана к Украине

    10:57  10 Октября 2017  /обновлено: 11:08  10 Октября 2017
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    Турецкий султан и шайка казаков: эксперт объяснил пренебрежение Эрдогана к Украине

    В Интернете появилось видео пресс-конференции президента Украины Петра Порошенко и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой глава турецкого государства заснул. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Сонный Эрдоган

    На записи можно заметить, как Эрдоган во время выступления Петра Порошенко несколько раз зевает, закрывает глаза и засыпает. Украинский президент, вероятно, заметив сонливость турецкого лидера, постучал несколько раз рукой по столу. Это привело Эрдогана в чувства.

    Напомним, Эрдоган прибыл на Украину 9 октября, провел встречу с Петром Порошенко. В ходе визита сторонами был подписан ряд документов, в том числе план действий по развитию двусторонних отношений на 2017−2019 годы.

    Заметим, что в ходе переговоров президент Турции поддержал «суверенитет и территориальную целостность Украины». Он отказался признавать присоединение полуострова Крым к России.

    Дипломат высшего уровня

    Публицист, политический обозреватель Владимир Головашин пояснил ФАН: причиной внезапно охватившей Эрдогана сонливости может быть все, что угодно: от напряженного графика турецкого лидера до невеликих ораторских способностей Петра Порошенко. Однако любой президент, находясь за рубежом, прежде всего, дипломат высшего уровня.

    «И столь демонстративное пренебрежение дипломатическим этикетом возможно лишь в отношении руководства страны, которую, как минимум, воспринимают на уровне своего самого захудалого региона, не считая за равную. Похоже, на подсознательном уровне Эрдоган, считая Турцию наследницей великой Османской империи, к Украине относится с той же степью уважения, как и приснопамятный турецкий султан к Запорожской Сечи и ее казакам», — добавил Владимир Головашин.

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    По словам эксперта, сами итоги встречи лидеров двух стран оказались предсказуемо нулевыми. Были подписаны протоколы о намерениях, именуемые на дипломатическом языке меморандумами.

    «Договоры касались недопущения двойного налогообложения и защите инвестиций. Что характерно — на ближайшие два года. На больший срок существования нынешней власти Турция, видимо, не особенно рассчитывает. Кроме того, Эрдоган в очередной заявил, что не признает «аннексию Крыма», что украинские власти по давней традиции будут выдавать за «выдающуюся дипломатическую победу». Правда, Турция часто игнорирует объективную реальность. Геноцид армян они тоже до сих пор не признали», — резюмировал Владимир Головашин.

    Автор: Илья Муромский
    #украина #турция #порошенко #эрдоган
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