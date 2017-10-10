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Киев хочет сделать из миротворцев в Донбассе «оккупационные силы» — МИД РФ
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    Киев хочет сделать из миротворцев в Донбассе «оккупационные силы» — МИД РФ

    10:26  10 Октября 2017  /обновлено: 10:34  10 Октября 2017
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    Киев хочет сделать из миротворцев в Донбассе «оккупационные силы» — МИД РФ

    Москва, 10 октября. Украинские власти пытаются сделать из миротворческого контингента ООН, который может быть размещен в Донбассе, «оккупационные силы» для установления международного протектората, считает статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

    Россия 5 сентября представила в Совбезе ООН проект резолюции по миссии ООН в Донбассе, которая будет содействовать охране сотрудников ОБСЕ на востоке Украины. Москва стремится содействовать прекращению огня в регионе в соответствии с минскими договоренностями. По словам представителя МИД РФ Григория Карасина, Украина еще до обсуждения проекта резолюции заявила о нежелании работать с предложениями РФ. 

    «Не внося в СБ ООН никаких контрпроектов, Киев откровенно взялся переворачивать все с ног на голову. Заявляет о якобы преследуемой Россией цели заморозить нынешний статус-кво в Донбассе, ограничить деятельность ОБСЕ на Украине», — пояснил статс-секретарь.

    Карасин подчеркнул, что украинские власти настаивают на размещении миротворческого контингента на всей территории Донбасса и вдоль границы с Россией, пишет РИА Новости. Дипломат добавил, что Киев отводит миссии ООН чуть ли не роль «оккупационных сил» с целью установления международного протектората в регионе. Он назвал подобный подход ревизией минских соглашений, с чем российская сторона согласиться не может. 

    Автор: Алексей Громов
    #россия #киев #донбасс #украина
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