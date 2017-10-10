Максакова заявила, что Тюрин никогда не решился бы на убийство Вороненкова

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Киев, 10 октября. Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова исключила версию о том, что мотивом убийства ее супруга послужила ревность или зависть.

Так она прокомментирование заявление Генпрокуратура Украины о том, что заказчиком убийства Вороненкова является бывший гражданский муж певицы, отец двоих ее детей Владимир Тюрин.

«Тюрин никогда бы на это не решился — ни из-за ревности, ни из зависти», — написала она на своей странице в Facebook, выразив надежду, что «суд будет незаангажированным».

О том, что Максакова посчитала невероятной версию о причастности отца ее детей к убийству Вороненкова сообщал накануне экс-депутат Госдумы Илья Пономарев.