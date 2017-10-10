ВКС РФ приступили к освобождению форпоста ИГ около Меядина

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Москва, 10 октября. Летчики ВКС РФ наносят порядка 150 ударов по позициям «Исламского государства»1 в сутки.

Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что российская военная авиация начала операцию по зачистке от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) окрестностей населенного пункта Меядин провинции Дейр эз-Зор. Город расположен в 40 километрах к юго-востоку от административного центра провинции.

Отмечается, что исламисты продолжают оказывать сопротивление подразделениям САА в долине реки Евфрат. Джихадисты ежедневно перебрасывают новые подразделения наемников из Ирака в данный район, которые попадают под удары ВКС РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.