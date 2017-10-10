Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Алеппо: Минобороны РФ сообщило о четырех случаях нарушения перемирия в провинции
Весь мир
ВКС РФ приступили к освобождению форпоста ИГ около Меядина
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ВКС РФ приступили к освобождению форпоста ИГ около Меядина

    10:11  10 Октября 2017
    194

    ВКС РФ приступили к освобождению форпоста ИГ около Меядина

    Москва, 10 октября. Летчики ВКС РФ наносят порядка 150 ударов по позициям «Исламского государства»1 в сутки.

    Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что российская военная авиация начала операцию по зачистке от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) окрестностей населенного пункта Меядин провинции Дейр эз-Зор. Город расположен в 40 километрах к юго-востоку от административного центра провинции.

    Отмечается, что исламисты продолжают оказывать сопротивление подразделениям САА в долине реки Евфрат. Джихадисты ежедневно перебрасывают новые подразделения наемников из Ирака в данный район, которые попадают под удары ВКС РФ.

    ВКС РФ приступили к освобождению форпоста ИГ около Меядина

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #иг #вкс рф #игил #игорь конашенков
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 20934

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        5970

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53120

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91834

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108122
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        9:49   10 Октября 2017
        842
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        9:01   10 Октября 2017
        293
        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        8:18   10 Октября 2017
        50
        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        5:54   10 Октября 2017
        2695