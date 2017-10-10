Более 20 кораблей Каспийской флотилии провели учебные стрельбы в Каспийском море

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Севастополь, 10 октября. Три корабельные группировки Каспийской флотилии провели ракетные и артиллерийские стрельбы, а также осуществили противоминные боевые задачи. Об этом во вторник заявил руководитель пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

По словам начальника пресс-службы, в рамках отработки практических заданий на воде экипажи кораблей флотилии проводят учения по противоминной, противовоздушной, а также по радиационной, химической и биологической защите, передает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что на стартовом этапе минные тральщики провели оборонительное учение, реализовав разведывательный поиск снарядов разными методами траления с ликвидацией найденных минных заграждений.

Астафьев также отметил, что после этого военные отработали план ведения морской военной операции с отрядами кораблей условного противника.

Он также добавил, что экипажи малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Астрахань», «Волгодонск», а также «Махачкала» завершили боевые тренировки по совместной стрельбе.