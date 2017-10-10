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Более 20 кораблей Каспийской флотилии провели учебные стрельбы в Каспийском море
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    Более 20 кораблей Каспийской флотилии провели учебные стрельбы в Каспийском море

    10:22  10 Октября 2017
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    Более 20 кораблей Каспийской флотилии провели учебные стрельбы в Каспийском море

    Севастополь, 10 октября. Три корабельные группировки Каспийской флотилии провели ракетные и артиллерийские стрельбы, а также осуществили противоминные боевые задачи. Об этом во вторник заявил руководитель пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев. 

    По словам начальника пресс-службы, в рамках отработки практических заданий на воде экипажи кораблей флотилии проводят учения по противоминной, противовоздушной, а также по радиационной, химической и биологической защите, передает РИА Новости

    Он также подчеркнул, что на стартовом этапе минные тральщики провели оборонительное учение, реализовав разведывательный поиск снарядов разными методами траления с ликвидацией найденных минных заграждений.

    Более 20 кораблей Каспийской флотилии провели учебные стрельбы в Каспийском море

    Астафьев также отметил, что после этого военные отработали план ведения морской военной операции с отрядами кораблей условного противника. 

    Он также добавил, что экипажи малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Астрахань», «Волгодонск», а также «Махачкала» завершили боевые тренировки по совместной стрельбе. 

    Автор: Дана Балан
    #минобороны рф #великий устюг #юво #корабли #углич #каспийская флотилия
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