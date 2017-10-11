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Экономика
Орешкин: РФ ждет позитивного решения ВТО по спору с ЕС об энергопакете
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    Орешкин: РФ ждет позитивного решения ВТО по спору с ЕС об энергопакете

    8:05  11 Октября 2017
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    Орешкин: РФ ждет позитивного решения ВТО по спору с ЕС об энергопакете

    Москва, 10 октября. Россия ждет  позитивного решения арбитров ВТО по спору с Евросоюзом по третьему энергопакету.

    Об этом журналистам рассказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Он отметил, что РФ начинает споры во Всемирной торговой организации, если только уверена в позитивном решении.

    «Ожидания позитивны», - подчеркнул министр.

    При этом он напомнил, что информация по данному делу закрыта.

    Напомним, Россия начала процедуру разбирательства в ВТО в 2014 году. Она была инициирована в связи с применением Евросоюзом третьего энергопакета.

    Ранее Орешкин рассказал о двух важных направлениях для современной российской экономики. По его словам, речь главным образом идет о защите инвестиций и электронной торговле.

    Орешкин: РФ ждет позитивного решения ВТО по спору с ЕС об энергопакете

    Автор: Алия Садыкова
    #россия #евросоюз #ес #максим орешкин #вто #энергопакет
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