Орешкин: РФ ждет позитивного решения ВТО по спору с ЕС об энергопакете
Москва, 10 октября. Россия ждет позитивного решения арбитров ВТО по спору с Евросоюзом по третьему энергопакету.
Об этом журналистам рассказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Он отметил, что РФ начинает споры во Всемирной торговой организации, если только уверена в позитивном решении.
«Ожидания позитивны», - подчеркнул министр.
При этом он напомнил, что информация по данному делу закрыта.
Напомним, Россия начала процедуру разбирательства в ВТО в 2014 году. Она была инициирована в связи с применением Евросоюзом третьего энергопакета.
Ранее Орешкин рассказал о двух важных направлениях для современной российской экономики. По его словам, речь главным образом идет о защите инвестиций и электронной торговле.