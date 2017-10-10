Закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу на Украине

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Киев, 10 октября. На Украине вступил в силу принятый в пятницу Верховной радой закон о продлении на год особого статуса Донбасса. Впрочем, в законе, принятом в пятой президентской редакции, прописано, что Донбасс получит особый статус только после выполнения ряда условий — в частности, вывода с Донбасса «незаконных формирований».

Закон об особом статусе для Донбасса был «в штыки» воспринят украинскими националистами и принимался в Раде долго и трудно — с потасовками вокруг блокированной трибуны и с подброшенными в зал дымовыми шашками. Его обсуждение могло бы продолжаться еще долго, однако президентская партия в Раде продавила принятие закона в преддверии встречи спецпредставителя Белого дома по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым — политики собираются обсуждать стимуляцию реализации минских соглашений по Донбассу и чтобы не остаться в стороне, украинская власть в срочном порядке решила предпринять законотворческие шаги, утверждают украинские СМИ.

Сам закон — который по сути своей лишь повторяет положения «Минска-2», касающиеся особого статуса Донбасса и закон, принятый в 2014 году — вызвал недовольство многих политических сил на Украине: националисты объявили особый статус «сдачей Донбасса России». При этом закон позволяет сколько угодно откладывать введение особого статуса в силу, поскольку Киев не отказывается от легенды о «войсках России в Донбассе».

Фактически, президент Порошенко сам признал, что закон об особом статусе нацелен в первую очередь на одобрение со стороны Запада — он позволяет Киеву утверждать, что власти Украины способствуют минскому процессу и требовать при этом у Запада новых санкций против России.

«Наша репутация как страны, которая с ответственностью относится к минским договоренностям, позволяет каждый раз продлевать санкции против России», — объявил Порошенко.

Принятие закона об особом статусе Донбасса уже вызвало положительную реакцию со стороны европейских дипломатов: соответствующие заявления опубликовали МИД Германии и Франции — в них утверждается, что «принятие закона подтверждает приверженность Украины мирному урегулированию конфликта в рамках минских соглашений».

Впрочем, на Украине эксперты и политики не сомневаются в том, что закон является «сугубо формальным», а представители народных республик Донбасса отмечают, что введенные условия для вступления закона в силу не прописаны в минских соглашениях и не согласованы представителями ДНР и ЛНР — а потому принятие закона является лишь имитацией выполнения минских соглашений по окрику Запада.